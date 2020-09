Los vehículos eléctricos Nissan ahorraron el año pasado más de 4.000 toneladas de CO2

No cabe duda de que una de las mayores ventajas de los vehículos eléctricos es la reducción de emisiones a la atmósfera, tanto de emisiones contaminantes como no contaminantes. Si nos centramos en las emisiones de CO2, el vehículo eléctrico es el mejor aliado contra el cambio climático y el calentamiento global gracias a sus cero emisiones.

En este sentido, Nissan lideró el año pasado el mercado de vehículos eléctricos en España con un total de 2.191 unidades, repartidas entre 1.510 unidades de LEAF y de 681 unidades de la furgoneta eléctrica e-NV200 estableciendo sendos récords para estos vehículos en el mercado español.

Más allá de estas cifras, es importante conocer el efecto que sobre el clima tienen estos vehículos eléctricos. En una estimación de que esos 2.191 vehículos hubieran recorrido aproximadamente unos 15.000 kilómetros anuales (estimación conservadora), estos vehículos ahorran más de 4.000 toneladas de CO2 por año, el equivalente a la cantidad de CO2 que absorbería un bosque de más de 134.000 árboles. Si desglosamos por tipo de vehículo, los 1.510 Nissan LEAF habrían ahorrado un total de 2.718 Toneladas de CO2 y las 681 unidades de la e-NV200 habrían reducido las emisiones de CO2 en un total de 1.430 toneladas.

Desde hace más de una década, Nissan lleva tanto a nivel de producto con el lanzamiento del Nissan LEAF como a nivel de infraestructura en España con la instalación de la mayor red de puntos de carga rápidos en toda España a través de sus concesionarios y en autopistas y autovías, liderando la competencia por la electrificación que englobe no solo a los vehículos, sino el entorno que rodea a éstos, infraestructuras de carga, aspectos como el vehículo to grid que permite a los coches dar y recibir energía a los hogares, etc. Este año se ha dado un paso importante, presentándose el plan más ambicioso de la historia de España para impulsar un ecosistema eléctrico que genere valor añadido en nuestro país.

Para afrontar los cambios decididos y firmes que se avecinan, liderados por el consumidor que, por ejemplo, ha percibido claramente cómo las ciudades pueden ser más saludables, cómo puede existir una movilidad mucho más limpia, e incluso cómo el propio consumidor puede ser gestor de su propia energía, es necesario apostar por este camino.

Pero Nissan, ha dado un nuevo paso en pos de seguir liderando la Movilidad Inteligente, que no es solo electrificación, sino a la que hay que suma, conectividad y vehículo autónomo. En este sentido, Nissan ha presentado el nuevo Nissan Ariya crossover cupé eléctrico, que supone un nuevo capítulo en la historia de los vehículos eléctricos Nissan. El Ariya, el primer crossover cupé eléctrico de Nissan, ofrece una potente aceleración y un funcionamiento suave y silencioso, además de un interior que desprende una atmósfera acogedora y lujosa. Sus funciones de conducción autónoma, permiten una experiencia al volante más relajada; su asistente personal por voz y su conectividad integrada aumentan la confianza en carretera y ofrecen un entorno acogedor tanto para el conductor como para los ocupantes. Y con una autonomía de hasta 500 kilómetros (en base al ciclo combinado WLTP, sujeta a homologación), el Ariya es el compañero perfecto para los trayectos diarios y los viajes por carretera.

Acerca de Nissan en España

Nissan cuenta con cinco centros de producción en España: en Barcelona, Ávila y Cantabria, donde fabrica la furgoneta 100% eléctrica e-NV200, líder de ventas en Europa, y el pick-up Navara. Asimismo, fabrica componentes para las plantas de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, tiene un centro de I+D para toda Europa, un hub de distribución y un centro de recambios. Barcelona acoge la sede comercial para España y Portugal, países en los que Nissan lidera la movilidad eléctrica y el segmento crossover, y cuenta con una red de más de 200 puntos de venta y postventa que dan cobertura a toda la Península Ibérica. En España, Nissan emplea a más de 4.500 personas.

